خفض سن بطاقة الرقم القومي.. ننشر جدول أعمال البرلمان في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع المقبل عددا من مشروعات القوانين المهمة.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري والذي يهدف إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

كما يناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.

ويهدف مشروع القانون إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً.

وينظر مجلس النواب نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.

ويواجه البرلمان يًوم الاربعاء وزير الصحة بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي وطلبات إحاطة عن تكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية،

كما تتضمن طلبات إحاطة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، مقدمة وطلبا إحاطة عن إنشاء مدارس للتمريض والالتزام بقواعد ومعايير القبول بها.