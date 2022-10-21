شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ربيع الأول.. تعرف على أشهر العام الهجري فلكيا باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
وينشر " الخليج 365" باليوم والتاريخ مواعيد أشهر العام الهجري 1444 هجريا المتبقية وذلك بعد شهر ربيع الأول، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، كما يلى:
- ربيع الآخر:
أول أيام الشهر فلكيا الأربعاء 26 أكتوبر 2022
طوله: 30 يوما
- جمادى الأولى:
أول أيام الشهر فلكيا الجمعة 25 نوفمبر 2022
طوله: 30 يوما
- جمادى الآخرة:
أول أيام الشهر فلكيا الأحد 25 ديسمبر 2022
طوله: 29 يوما
- رجب:
أول أيام الشهر فلكيا الإثنين 23 يناير 2023
طوله: 29 يوما
- شعبان:
أول أيام الشهر فلكيا الثلاثاء 21 فبراير 2023
طوله: 30 يوما
- رمضان:
أول أيام الشهر فلكيا الخميس 23 مارس 2023
طوله: 29 يوما
- شوال:
أول أيام الشهر فلكيا الجمعة 21 أبريل 2023
طوله: 30 يوما
- ذو القعدة:
أول أيام الشهر فلكيا الأحد 21 مايو 2023
طوله: 29 يوما
- ذو الحجة:
أول أيام الشهر فلكيا الإثنين 19 يونيو 2023
طوله: 30 يوما