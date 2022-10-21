شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يبدأ الغلق الكلى لشارع الهرم مع إجراء تحويلات لإنشاء محطة مترو العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة المرور في عملية غلق جديدة لشارع الأهرام فى المنطقة ما بين شوارع أحمد عبد المحسن وسهل حمزة حتى انتهاء أعمال محطة مترو العريش، وسط تواجد الخدمات المرورية لرصد أى زحام مرورى للمركبات.

وكشف مصدر أمنى أنه في إطار استكمال تسليم النصف الثانى من موقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات "الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية - مدكور – المساحة"، وسوف تستلم الشركة المنفذة للأعمال النصف الثانى من موقع أعمال محطة مترو العريش "المرحلة الثانية" بدايةً من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام، وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 م لمسافة ما يقرب من 650 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

ولفت المصدر إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل ابتداء من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية يتم الدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى "المطبعة" حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين.

- ثم الدخول يساراً من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.

- ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللجان المرورية ووضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع، وكذلك تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وشدد المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة على قائدى المركبات بضرورة اتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشادهم للإتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادى التكدسات.