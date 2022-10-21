​​"في مصحات كتيرة تعالج الإدمان".. محمود سعد يعلق على أزمة شيرين وحسام حبيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

علَّق الإعلامي محمود سعد، على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلًا: "عندما نرى فنانة مشهورة مثل شيرين وصوت جميل، تقع في المطب ده وحصل قبل كده كتير، من غير ذكر أسماء".

وأضاف في بث مباشر له على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "لا بد أن تكون حكاية شيرين عبدالوهاب، دافع لبداية مقاومة هذا التيار، لأنّه موجود ويحدث كل يوم وشوفنا نماذج كتير ومشاهير كتير راحوا في الوبا وماتوا نتيجة المخدرات، فما بالنا بالناس اللي مستواهم على أدهم.. ولما يكون فيه غلط، نعالج المترتب على الغلط وبعدين نشوف الغلط حصل منين وإزاي، لأن المجتمع فيه خلل كبير في مكان في العالم ومش عندنا بس".

وتابع: "لدينا مصحات كثيرة جدًا تعالج الإدمان ولا تعلن عن نفسها.. ادعموا المصحات، مثل الأعمال الخيرية في بناء مدرسة أو جامع أو كنيسة أو غيرها، وعندما نرى فنانة مشهورة مثل شيرين وصوت جميل، تقع في المطب ده وحصل قبل كدة كتير، نقول طب والناس الغلابة اللي ابنها ينزل الشارع وياخد الحاجات اللي بـ10 و20 جنيها، ويطلع يضرب ويقتل ويعمل مشاكل دول مرضى، ولازم كلنا كمجتمع نحتضن الموضوع ده".

واستطرد: "لما نسمع أن ابن فلانة وقع في الإدمان نساعدها ونقدملها علم أو مكان يتعالج فيه أو المساعدة المادية أو النفسية، لأن دول مرضى وكلنا معرضين للحكاية دي، وفي أي سن".