شكرا لقرائتكم خبر عن غلق سناتر للدروس الخصوصية ورفع 132 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حي الهرم، حملاته الصباحية والمسائية، لغلق سناتر الدروس الخصوصية، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف ومتابعة حسن موافي رئيس حي الهرم.

وفي هذا الصدد، شنت إدارة الإشغالات بالحي، حملات مكبرة على قطاع منشأة البكاري والقطاع الجنوبي، أسفرت عن غلق ومصادرة محتويات سنتر القمة وسنتر المهندس بشارع محمد الجلولي وشارع عبد الموجود من شارع كفر طهرمس للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة هذه المراكز لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ومن المحلات التجارية والمقاهي المخالفة للتعليمات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى أعمال تجريد وتمهيد الطريق بالبوابة الثانية القديمة مع تقاطع شارع الضغط.

وشنت إدارة الإعلانات حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بدون ترخيص من شارع فيصل وشارع مصطفى المصري وشارع كعبيش الطوابق، وتحرير محاضر للمخالفين بالغرامات المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما شن القطاع الليلي، حملة إشغالات على المحلات التجارية والكافيهات لتطبيق مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق الحي والقطاع الجنوبي، حيث تم رفع 132 حالة إشغال وإيداعها بمخزن الحي.

وفي ذات السياق، قامت إدارة المرافق بإصلاح ماسورة مياه بشارع كعبيش أمام مدرسة فضل وأعمال إصلاح محبس المياه بالطوابق فيصل، وكذلك إصلاح ماسورة مياه بمساكن الضباط وشفط المياه.