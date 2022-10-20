وفاة النائبة ابتسام أبو رحاب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، النائبة المهندسة ابتسام إبراهيم أبو رحاب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك داخل إحدى المستشفيات بمدينة القاهرة.

ويذكر أن النائبة الراحلة، شغلت عضو مجلس النواب، عن محافظة الوادي الجديد، وحاصلة على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة أسيوط، حيث بدأت الحياة العامة كعضو اتحاد طالب جامعة أسيوط.

وشغلت ابتسام ابو رحاب منصب رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة منذ عام 2000 ولمدة 7 سنوات متتالية حتى عام 2007، كما تم انتخابها الرئيس المالي التحاد إقليم العالم العربي لالتحاد الدولي لتنظيم الأسرة عام2007 والذي يضم 180 دولة عربية وأجنبية.

وترأست مجلس إدارة عدة جمعيات أهلية " 4 جمعيات" في مجال الخدمة العامة خاصة المرأة وذلك لمدة 15 سنة.