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مدبولى: مصنع الرمال السوداء تعظيم لاستغلال ما نمتلكه من ثروات.. ”الخليج 365”

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مدبولى: مصنع الرمال السوداء تعظيم لاستغلال ما نمتلكه من ثروات.. رئيس الوزراء: لقاء الرئيس السيسى برجال الأعمال يؤكد حرص الدولة وقياداتها على دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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