شكرا لقرائتكم خبر عن "أطفال العالم" فى زيارة للمتحف القومى للحضارة المصرية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على تفعيل دوره ورسالته كصرح ثقافي، وتعليمي، وحضاري، استضاف المتحف ٣٥٠ طفلا من ١٦ دولة عربية وأوروبية وآسيوية، وذلك على هامش تواجدهم في مصر للمشاركة في مهرجان "أطفال العالم" المقام تحت شعار "أطفال العالم يلتقون".

تأتي هذه الزيارة ضمن أجندة المهرجان للبرامج الشبابية والتحضيرية لقمة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP27".

وأكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، أن المتحف يحرص دائما على التعاون المثمر والبناء بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة والمنظمات المعنية بالتراث، لتعزيز الوعي السياحي والآثري والارتقاء بمستوى النشىء والشباب، حيث تأتي مثل هذا الزيارات التي يستضيفها المتحف باستمرار بمثابة رسالة تلفت أنظار العالم نحو الدور الثقافي البارز للمتحف ودوره الهام فى بناء الوعى الأثري ودعم التعارف بين الشعوب ودمج الثقافات وتبادل الخبرات بين الأجيال.

وتضمنت الزيارة جولة داخل قاعات المومياوات الملكية، والعرض المركزية، والنسيج المصري، حيث أعرب الأطفال خلال الجولة عن شغفهم الشديد بالحضارة المصرية العظيمة وانبهارهم بما شاهدوه خلال الزيارة من مقتنيات أثرية فريدة، وأن تلك الزيارة ستتيح لهم الفرصة ليكونوا سفراء لبلادهم لنقل هذه الصورة الرائعة عن المتحف.





وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان أطفال العالم يعد أحد أهم أدوات التواصل مع أطفال العالم وخلق أجواء من التفاهم وتبادل المعلومات.