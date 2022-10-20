شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: معدلات تنفيذ المشروعات تتجاوز 70% فى المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة تتجاوز الـ 70%، آملا أن يتم إنهاء العمل في المرحلة الأولى بـ 1477 قرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "عدد كبير من المشروعات انتهت، وخاصة المشروعات الإنشائية مثل المدارس ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، ونحن نقوم بإنشاء 332 مجمع خدمات حكومية، يضم كافة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن، تشمل أحوال مدنية وشهر عقاري وغيرهما".

وقال: "نقدم كل هذه الخدمات لأهالينا، ومجمعات الخدمات الزراعية تقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع المصري، بالإضافة إلى إنشاء المدارس، بالنسبة للمرحلة الثانية فنحن نستهدف أكثر من 300 تجمع من التجمعات الريفية".