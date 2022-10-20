شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وأمطار تصل للسيول بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، انخفاض بالحرارة غدا وأمطار تصل للسيول بجنوب سيناء والصغرى بالقاهرة 21 درجة.



انخفاض بالحرارة غدا وأمطار تصل للسيول بجنوب سيناء والصغرى بالقاهرة 21 درجة انخفاض بالحرارة غدا وأمطار تصل للسيول بجنوب سيناء والصغرى بالقاهرة 21 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على جميع الأنحاء.



طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المخلى سبيلهم اليوم طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المخلى سبيلهم اليوم

نشر طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة الدفعة الجديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا اليوم.



طلاب مدرسة ببنى سويف ينظمون ممرا شرفيا بطول 500 متر تكريما للمديرة طلاب مدرسة ببنى سويف ينظمون ممرا شرفيا بطول 500 متر تكريما للمديرة

نظم طلاب وطالبات مدرسة سعداوي مجاهد الثانوية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية شمال محافظة بني سويف ممرًا شرفيًا بطول نصف كيلو متر، احتفالا بخروج سعاد أحمد سلامة مديرة المدرسة للمعاش.



أحمد الطاهرى يعلن تأسيس مكتب قطاع أخبار الشركة المتحدة فى نيويورك أحمد الطاهرى يعلن تأسيس مكتب قطاع أخبار الشركة المتحدة فى نيويورك

شارك الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية متابعيه على موقع فيس بوك بمستجدات أخبار قناة القاهرة الإخبارية، وذلك بصورة لمكتب القناة فى نيويورك وعلق عليها بقوله "تأسيس مكتب قطاع أخبار الشركة المتحدة فى نيويورك".



التعليم تنفى انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس.. وتؤكد: رصدنا أعدادا قليلة التعليم تنفى انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس.. وتؤكد: رصدنا أعدادا قليلة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتشار لعبة الاغماء على نطاق واسع بين الطلاب، مؤكدة أنه تم رصد أعدادا قليلة، وتم رصد حالات إغماء، كما نفت الوزارة وجود اى حالات وفاة، وأن البيان الذى صدر من الوزارة هدفه التنبيه وأخذ الاحتياطات.



مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات فى الأول من نوفمبر المقبل. مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات فى الأول من نوفمبر المقبل.

يستقبل مطار سفنكس الدولى فى الأول من نوفمبر القادم أول رحلة طيران بعد انتهاء أعمال التطوير وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنوياً، حيث تنظم شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى أول رحلة من مطار شرم الشيخ إلى مطار سفنكس.



خليك واعى.. الاتصالات تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية لمنح قروض مالية (إنفوجراف) خليك واعى.. الاتصالات تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية لمنح قروض مالية (إنفوجراف)

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.



رئيس الوزراء يوجه باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز وإحكام الرقابة على المنافذ رئيس الوزراء يوجه باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز وإحكام الرقابة على المنافذ

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة جهود الوزارة في توفير الأرز بالسوق المحلية.



حرام شرعا.. "الأزهر للفتوى" يجدد تحذيره من لعبة "كتم الأنفاس".. إنفوجراف حرام شرعا.. "الأزهر للفتوى" يجدد تحذيره من لعبة "كتم الأنفاس".. إنفوجراف

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قيام بعض الطلاب فى عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها محاكاة لعبة على الإنترنت، وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر.



بوريس جونسون سيترشح لرئاسة المحافظين ..والتايمز: قيادته للوزراء "مصلحة وطنية" بوريس جونسون سيترشح لرئاسة المحافظين ..والتايمز: قيادته للوزراء "مصلحة وطنية"

قالت صحيفة التايمز البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون سيخوض مسابقة قيادة حزب المحافظين لتحل محل ليز تراس.



الخارجية تصدر تنويها مهما بخصوص إرشادات السفر والعمل فى مملكة البحرين الخارجية تصدر تنويها مهما بخصوص إرشادات السفر والعمل فى مملكة البحرين

نوهت وزارة الخارجية المصرية إلى أهمية مراعاة المواطنين الراغبين في السـفر إلى مملكة البحرين الشقيقة، وكذا المتواجدين هناك، بضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالمملكة، على ضوء إلغاء تصريح العمل Flexi Permit ، واستحداث إجراءات بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل البحريني.



كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين؟.. الصحة تجيب كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين؟.. الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، أنه بعد التوقف عن التدخين بكل أشكاله يبدأ الجسم فى التخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة



القوات البحرية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين القوات البحرية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين

تحتفل القوات البحرية بعيدها الخامس والخمسين الذى يوافق يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات ، والذى يعد أحد أعظم الإنتصارات للبحرية المصرية، حيث أكد الفريق أشرف ابراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق فى هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجـال قواتنا البحرية ومقدمة للإنتصار العظيم الذي تحقـق في السادس من أكتوبر 1973.



جونسون وسوناك وجيريمى هانت.. من سيحل محل ليز تروس بعد استقالتها؟ جونسون وسوناك وجيريمى هانت.. من سيحل محل ليز تروس بعد استقالتها؟

تركت استقالة رئيسة الوزراء ليز تروس، التى شغلت المنصب لأقصر فترة، 44 يوما، فى تاريخ المملكة المتحدة، حالة من الغموض حول من سيتولى هذا المنصب، حيث لا يظهر مرشح توافقى، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.



ولى العهد السعودى يشكر الرئيس السيسى على استضافة "قمة الشرق الأوسط الأخضر" ولى العهد السعودى يشكر الرئيس السيسى على استضافة "قمة الشرق الأوسط الأخضر"

أعلن ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ ، معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي وللحكومة المصرية على استضافة الحدثين.



الأهلى يهزم بنفيكا ويتأهل لنصف نهائى كأس العالم لأندية اليد الأهلى يهزم بنفيكا ويتأهل لنصف نهائى كأس العالم لأندية اليد

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29/28 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، ليتأهل إلى نصف النهائى ..وانتهى الشوط الأول بنتيجة 13/12 لصالح بنفيكا البرتغالى .