​تنسيقية شباب الأحزاب تنظم 3 جلسات نقاشية بشأن الحوار الوطني في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثلاث جلسات نقاشية بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تحت عنوان "قضايا الحوار الوطني"، ضمت مختلف الفئات العمرية والمهنية.

واستهدفت الجلسات الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم ضمن قضايا ومحاور الحوار الوطني المطروحة، منها أهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية.

وشهدت الجلسات تفاعلا كبيرا من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وأشاد علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية؛ ومديرو الإدارات بالمبادرة وأهميتها في نشر مفاهيم الحوار الوطني ومحاوره.

فيما أعرب النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته البالغة بحالة الحوار بين التنسيقية والمواطنين مما يثبت وجود رغبة حقيقية وصادقة في تفعيل دور الشباب.

وقال نائب التنسيقية، إن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تتبناه التنسيقية منذ 2018، بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة؛ وهو ما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات، مقترحا استمرار مثل هذه النقاشات والندوات لما لها من أهمية في نشر الوعي وتفعيل دور الشباب ومختلف الفئات في رسم مستقبل بلادنا.

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