خلايا رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من سحب ممطرة تضرب عدة أماكن بالجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سيناء ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، بالإضافة إلى ظهور بعض الخلايا الرعدية الممطرة بالقرب من مرسى علم.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك": تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على خليج السويس ووسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى امتداد أمطار خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من أطراف شرق القاهرة.