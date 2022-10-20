توخي الحيطة والحذر.. تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس في هذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على سيناء الحبيبة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تصل إلى حد السيول على مرتفعات سيناء.

ودعت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": إلى وجوب توخي الحيطة والحذر.. متابعة:"نتمنى السلامة للجميع".

وكانت هيئة الأرصاد، نوهت في منشور سابق اليوم، بأن سيناء ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، بالإضافة إلى ظهور بعض الخلايا الرعدية الممطرة بالقرب من مرسى علم.

وأضافت الهيئة: تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على خليج السويس ووسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

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