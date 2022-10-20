رئيس "الإسكندرية للكهرباء" يشهد انطلاق تحديث مركز تحكم غرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

افتتح المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضوب المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اجتماع انطلاق مشروع تطوير وتحديث مركزي تحكم غرب والإشرافي مع إنشاء نظام جديد للتحكم وقراءة عدد 300 ألف عداد ذكي بمنطقة غرب الإسكندرية والممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وألقى رئيس الشركة كلمة الافتتاح رحب خلالها بجميع الحاضرين من ممثلي الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سيمنز والمكتب الاستشاري، حيث أعرب عن تعاون فريق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مع جميع الأطراف المعنية لإنهاء المشروع في الوقت المحدد مع تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفاعلية.