دهاء مجرم وحنكة ضابط.. حكاية سقوط "العراف" بعد سرقة مليون جنيه بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ عامين، تعرف "محمد" على شاب حديث التخرج يدعى "نادر" عبر موقع "فيسبوك". حوار مطول دار بين الاثنين حول سوق العمل وندرة الفرص ليزف الأول بشرى لخريج كلية التجارة "وظيفتك عندي ابعت لي ورقك وقول يارب" لتبدأ قصة العراف.

غياب مفاجئ لصديق الفيسبوك لم يجد "نادر" سببًا واضحًا له لكنه أرجعه في النهاية "الدنايا مشاغل" دون أن يدري بخلده لحظة ما يدور في الكواليس من أعمال مخالفة للقانون ترتكب باسمه.

نهاية الأسبوع الماضي اكتشف مسؤولو شركة "الخبير" سرقة مبلغ مليون جنيه من الخزينة. أظهرت الكاميرات الجاني لحظة تنفيذ جريمته من وضع المبالغ داخل حقيبة كبيرة ليؤكد المدير أن المتهم "أمين الخزنة الجديد اسمه نادر ودي بطاقته".

في المساء، وصل "نادر" كالا من عمله بإحدى الشركات. لم يكد يبدل ملابسه لتناول الطعام حتى قطع طرق الباب ما ينجزه "افتح بوليس". لثوان معدودة، ظن الشاب أن أحد جيرانه مطلوب لجهة أمنية لكن المفاجأة "تعالى معانا يا أستاذ نارد من غير شوشرة" فما كان منه إلا ترديد عبارة "أكي دفي حاجة غلط يا فندم".

داخل ديوان قسم شرطة الوراق شمال الجيزة، خضع الشاب العشريني لجلسة تحقيق حول تورطه في سرقة خزينة الشركة المشار إليها ليدلل المشتبه به على وجود خطأ صادم "دي مش صورتي" قبل أن يتذكر بأنها تخص صديقه الذي عرض خدماته بتوظيفه ليصيح "افتكرت.. دا واحد عرفته من الفيسبوك وبعت له كل ورقي علشان يقدم لي على شغلانة".

في تلك اللحظة، أيقن رجال المباحث بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، أنهم امام لص من نوع خاص "عراف جديد" احترف التزوير لسرقة ضحاياه. وضع المتهم صورته على بطاقة "نادر" وقدمها مع أوراقه الثبوتية للشركة محل السرقة.

داخل مكتبه بالطابق العلوي للقسم، جلس العقدي مجدي موسى مفتش مباحث الوراق وأوسيم، يفند أوراق القضية بحثًا عن طرف الخيط وصولا إلى المتهم حتى توصل إلى فكرة كانت بداية النهاية لـ"ابن القنصل".

تحصل مفتش المباحث على إيصال أمانة يحمل بصمة المتهم الأصلية لتتم مضاهاتها عبر أجهزة إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية معلنة عن هوية المتهم الذي شكل لغزًا في 3 محافظات آخرهم الجيزة.

مأمورية بقيادة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق ومعاونيه الرائد محمد حربي والنقيب أحمد ماهر، استهدفت شقة سكنية بمنطقة العاشر من رمضان، اشتراها المتهم ذو الـ33 سنة مؤخرًا بعيدا عن محل إقامته الأساسي "المرج"، وأمكن ضبطه وبحوزته 860 ألف جنيه مكتفيًا بالقول "عرفتم مكاني إزاي؟".

طوال الطريق من الشرقية إلى شمال الجيزة، استجوب الرائد باسم أبو الدهب وكيل فرقة الوراق وأوسيم المتهم ليدلي باعترافات تفصيلية، وأنه ارتكب الواقعة ذاتها بمحافظتي السويس والشرقية من خلال استخدام مصوغات تحقيق شخصية مزورة وآخرها شركة بالوراق عمل بها لمدة 10 أيام.

يوم الواقعة -تحديدا اليوم العاشر لالتحاقه بالشركة- استغل المتهم غياب زميله، واستولى على مليون جنيه من داخل الخزينة داخل حقيبة منحها لصديقه مقابل حصوله على 100 ألف جنيه. 5 أيام من العمل المتواصل لضباط إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء عبد العزيز سليم كشفت النقاب عن نشاط "العراف".