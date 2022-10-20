الداخلية تشن حملة أمنية على تجار الكيف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وتم ضبط (3 عناصر إجرامية ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) حال تواجدهم بمسكنهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

كما ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض).

وتم ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (75٫000 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.