شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. الاتصالات تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية لمنح قروض مالية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.







الشائعة:تردد أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية

الحقيقة:

• نفت وزارة الاتصالات هذه الشائعة وأكدت أنه لا صحة لإطلاق أى تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، وأن كل التطبيقات المتداولة بهذا الشأن وهمية

• لا يوجد أى منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية والتى لا يوجد بها أى تطبيقات لمنح قروض

• تحذير المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك التطبيقات