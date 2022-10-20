شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنتهى من تطوير ورفع كفاءة 19 مركزا تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت هند عبد الحليم، على أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف الهامة والتي تأتي علي رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
وأشارت أن محافظة الجيزة وبالتعاون مع الوزارات المعنية انتهت من تطوير ورفع كفاءة 19 مركزاً تكنولوجيا بقطاعات المحافظة، وذلك تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
رافق نائب المحافظ خلال جولتها، العميد محمد حميدو هندي المشرف على مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، وممثلو شركة e-finance.