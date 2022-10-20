شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية بمركز شباب الصف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، اليوم الخميس، قافلة طبية بمركز ومدينة الصف، وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن.

وشهدت متابعة نائب المحافظ، المرور على العيادات المتخصصة التي تشملها الحملة وباقي الأنشطة الأخرى التي تقدمها القافلة الطبية، وذلك ضمن سلسلة الحملات الطبية المتخصصة بمراكز الشباب المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "اعرف رقمك" بالتعاون مع إحدى الجمعيات.

وأشار نائب المحافظ، خلال لقائة بالمواطنين بمركز شباب الصف، أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي الصف وأطفيح وإنشاء بنية تحتية متكاملة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المراكز الصحية ومراكز الشباب لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في الريف المصري.

وقدم نائب المحافظ، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على دورها الرياضي والتنموي الهام والعمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

رافق نائب المحافظ، اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والعميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، ومسؤلوا الإدارة الصحية بمركز الصف.