حرام شرعا.. "الأزهر للفتوى" يجدد تحذيره من لعبة "كتم الأنفاس".. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قيام بعض الطلاب فى عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها محاكاة لعبة على الإنترنت، وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر.

• رصدت وزارة التعليم ممارسة بعض الطلاب لعبة خطرة تنتشر لها فيديوهات على الإنترنت وتُسمّى "تحدى كتم الأنفاس"

• الوزارة قالت إنه خلال تطبيق خطوات اللعبة تحدث حالات إغماء وتتعرض حياة الطلاب للخطر

• وجهت الوزارة بالتنبيه على مديرى المدارس بمراقبة أى أنشطة غير معتادة من الطلاب قد تضر بهم

• حذر الأزهر من أضرار هذه الألعاب والتطبيقات التى لم تتوقف عند العبث بالمعتقدات، ومحاولة هدم العديد من القيم والأخلاقيات، وإنما امتدت لتشمل إهلاك النفس والدعوة إلى الموت وإزهاق الروح.

• أكد الأزهر حرمانية وخطورة هذه اللعبة وأمثالها من الألعاب والتحديات؛ عملًا بقول الحق سبحانه: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 195].