شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون سيترشح لرئاسة المحافظين ..والتايمز: قيادته للوزراء "مصلحة وطنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة التايمز البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون سيخوض مسابقة قيادة حزب المحافظين لتحل محل ليز تراس.

وفقًا لصحيفة التايمز ، يعتقد جونسون - الذي حلت محله تراس - أن ترشيحه يصب في "المصلحة الوطنية".

وفي نفس السياق، يعتقد أعضاء البرلمان الذين أيدوا وفي بعض الحالات عملوا على ترشيح بوريس جونسون الأول في عام 2019 أن رئيس الوزراء السابق سيخوض المنافسة على القيادة التي ستتبع استقالة ليز تروس ، وفقًا لمصدرين عملوا في حملة 2019.

أكد العديد من الحلفاء أن جونسون يمكن أن يكون مرشحًا للوحدة يمكنه تحقيق الاستقرار في البلاد ، على الرغم من حقيقة أنه استقال منذ بضعة أشهر فقط بعد أن اجتمعت سلسلة من الفضائح ، مما جعل موقفه لا يمكن الدفاع عنه.

عندما سئل أحد النواب الذين شاركوا في حملة جونسون في حملة القيادة لعام 2019 ، عن كيفية تبرير موقف جونسون ليكون رئيسًا للوزراء مرة أخرى ، قال لشبكة CNN: "سيدمر الاشتراكيون اقتصادنا ، وإذا لم تفهم ذلك فأنا أخشى حقًا على مستقبلنا. "

قال نائب آخر أيد جونسون في عام 2019 إنه المرشح الوحيد الذي يمكنه الفوز بسهولة على كل من أعضاء البرلمان المحافظين وأعضاء حزب المحافظين.

قال أقرب حلفاء جونسون إنهم كانوا على علم بأنه كان يمارس الضغط بنشاط في الساعات التي أعقبت خطاب استقالة تراس ، مما جعله يقول إنه يمثل أفضل فرصة للحزب لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.