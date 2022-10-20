شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الجديد لدى الجامعة العربية يقدم خطاب التكليف إلى أبو الغيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير محمد مصطفى عرفي خطاب التكليف الخاص باعتماده مندوباً دائماً لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، والموجه من السيد سامح شكري وزير الخارجية إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

من جانبه، عبر أمين عام جامعة الدول العربية، عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم لعمل وأهداف الجامعة، متمنياً خالص التوفيق للمندوب المصري الجديد.



أبو الغيط يتسلم خطاب التكليف