جامعة القاهرة تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لغرس روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة وذلك من خلال إلقاء الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، وتم أيضا تكريم أبطال معركة أبو عطوة وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

بدأت الندوة بكلمة للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لمشاركتها في تنظيم الندوة، كما قدم التحية لأبطال القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحرير الأرض وتحقيق النصر العظيم.

وأكد الخشت أن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة كبرى في تاريخ مصر حيث أظهرت من هي مصر ومن هو الجيش المصري، وأن ما قام به رجال الجيش المصري أحدث المفاجأة للعدو وكبده خسائر فادحة وصولا لتحقيق الانتصار الذي أعاد للمصريين عزتهم وكرامتهم، موجها النصيحة للجيل الحالي بأن يقرأ ويعرف أمجاد حرب أكتوبر، مضيفا أن مصر دولة تحمل تراث كبير من العزة والكرامة.

وتضمنت فعاليات الندوة محاضرة ألقاها اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تناولت تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة والتخطيط المتكامل لمعركة النصر، بالإضافة إلى إبراز مدى بسالة وشجاعة الجندي المصري ودوره في تحقيق هذا النصر العظيم.

كما تم عرض فيلمين تسجيلين من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناولوا بطولات رجال القوات المسلحة الذين سجلوا أسمائهم بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية، والدور الوطني للقوات المسلحة بمختلف الأزمات.

أعقب ذلك تكريم رئيس جامعة القاهرة لأبطال معركة أبو عطوة وأسرهم، كما تم إهداء درع جامعة القاهرة إلى اللواء أركان حرب سمير فرج وذلك تكريما لجهوده ودوره البطولي خلال حرب أكتوبر المجيدة.

حضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء والأساتذة والمديرون والطلاب والعاملون بالجامعة.