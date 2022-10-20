توجيهات جديدة من محافظ الجيزة خلال جولته بأوسيم ومنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة الطرق الرابطة بين الوحدات المحلية والقرى بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته على أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر للوقوف على نسب التنفيذ لتيسير حركة سير المواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال تقوية ورصف وتطوير طريق طراد النيل بدءا من منطقة القيراطيين باتجاه مركز منشأة القناطر بطول 2 كم والجاري تطويره حاليا من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتوسعة وذلك بالتنسيق مع شركات المرافق لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خصوصا وأنه يشهد كثافة مرورية في أوقات الذروة.

وتابع محافظ الجيزة حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بقرى برطس وسقيل ومناشي البلد بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر، موجها إنذار إلى رئيس الوحدة المحلية بسقيل بمركز ومدينة أوسيم بضرورة تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات أولا بأول والمتابعة الدورية مع شركات الجمع السكني والجمعيات العاملة في جمع المخلفات وعدم السماح بوجود المخلفات والرتش.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير المساعد، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، ومحمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وفرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم.