زاهي حواس يطالب بتوقيع وثيقة عودة حجر رشيد من المتحف البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، إن الوثيقة التي يطالب بها عودة حجر رشيد من المتحف البريطاني والقبة السماوية في متحف اللوفر ، وأصبحت جاهزة للتوقيع من كل المحبين لحماية الآثار المصرية في مصر والعالم أجمع.

وأضاف "حواس"، في تصريحات صحفية، أن هذه القطع كانت موضوعة في اهتمام وزارة الآثار قبل أحداث ٢٠١١، وهذه القطع الفريدة مكانها الحقيقي هو المتحف المصري الكبير، وان إعادة هاتين القطعتين الأثريتين إلى مصر هو بمثابة اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء شكل من أشكال الاستعمار من مقتنياتها وتقديم تعويضات عن هذا الماضي الاستعماري.

ودعا "حواس"، المجتمع الدولي للمطالبة بإعادة هذه القطع الأثرية ونحن بحاجة إلى أن يعرف العالم إنها تنتمي لمصر، ويؤيد الموقعون على هذه الوثيقة طلب عودة القطعتين الأثريتين إلى موطنها الأصلي مصر، وسيتم إرسال الوثيقة إلى المتحف البريطاني ومتحف اللوفر بعد الانتهاء من التوقيع.