"الوزراء": مصر من أعلى 3 دول جذبًا لاستثمارات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك، يتضمن أبرز المعلومات عن حالة الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا للبيانات الصادرة عن ماجنيت في أكتوبر 2022.

ووفقا لـ "ماجنيت" فإن مصر والإمارات والسعودية الأعلى جذبًا للصفقات والاستثمارات بأكثر من 75% من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجذبت المنطقة بأكملها 446 صفقة في الـ 9 أشهر الأولى من 2022، بما يعادل 16% زيا​دة في نسبة الاستثمارات في الشركات الناشئة، و20% زيادة في قيمة تمويل الصفقات في المنطقة لتصبح 2.3 مليار دولار.

وكان قطاع التكنولوجيا المالية هو الأكثر تمويلا وتداولا بنحو 94 صفقة بما يعادل 747 مليون دولار، بزيادة سنوية 74%.​