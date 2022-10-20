الجيزة: ضبط 23 ذبيحة و14 طن مصنوعات لحوم فاسدة بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد، مديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بمواصلة جهودها الرقابية في إطار إحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفات ومنع التلاعب أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء ومراكز ومدن المحافظة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقالت محافظ الجيزة في بيان، إن أجهزة محافظة الجيزة نجحت من خلال مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة من ضبط 23 ذبيحة لحوم بتلو رضيع بمدينة الجيزة بإجمالي أوزان بلغت 1215 كجم وذلك للذبح خارج المجازر الحكومية، واستخدام ختم مقلد لإيهام المواطنين والتجار بصلاحيتها حيث تم مصادرة اللحوم والختم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومرتكبيها.

وفي نطاق حي العجوزة تمكنت حملة مماثلة من ضبط 14 طن قلوب مستوردة ومصنعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لدى ثلاجة حفظ لحوم، وتم مصادرة اللحوم المضبوطة بالثلاجة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

من جانبه أشار الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى أنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ستواصل أجهزة المديرية حملاتها وتمشيط الأسواق لضمان سلامة المعروضات.