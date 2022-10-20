القوات البحرية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تحتفل القوات البحرية، بعيدها الخامس والخمسين الذي يوافق يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية.

وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، أن المجد الذي تحقق فى هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجـال قواتنا البحرية ومقدمة للإنتصار العظيم الذي تحقـق في السادس من أكتوبر 1973.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية بمناسبة الإحتفال بعيد القوات البحرية.

كما أشار إلى أن القيادة السياسـة و القيـادة العامـة للقـوات المسلحة لم تبخل بأي جهـد فـى دعـم وتـطـويـر قواتنا البحرية ، حيث تم دعم البنية التحتية بتطوير وتحديث القائم منها وإنشاء العديـد مـن القواعد البحرية والموانئ والأرصفة بما يتناسب مع المقاييس العالمية في المجال البحـرى ومطالب العمليات البحرية بهدف العمل على كافة الإتجاهات الإستراتيجية في آن واحد وبقدرات قتالية عالية مما جعل القوات البحرية قادرة على تأمين مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي .

واختتم قائد القوات البحرية، كلمته بتوجيه التهنئة للضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية بعيدهم المجيد، مقدمًا لهم الشكر على ما يبذلوه لوطنهم المفدى من جهد وعرق فى سبيل طمأنة شعب مصر العظيم بأن لديه قوات بحرية بها رجال أشداء أعينهم ساهرة تحرس فى سبل الله ، مجددين العهد لله والوطن على الإستمرار في بذل الجهد للحفاظ على ما نمتلكه من قدرات وأن نستمر فى تطويرها وتحديثها بما يضمن الإستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مكتسباتها.