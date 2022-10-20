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وزير الأوقاف خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بالسويس غدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بحي عتاقة بمحافظة السويس، غدا.

ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول "مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية"، ويتلو القرآن الشيخ محمود علي حسن، ضمن احتفالات محافظة السويس بالعيد القومي.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:‏يسعدني أن أشارك محافظة السويس عيدها القومي الذي هو يوم من أيام الفداء والتضحية والبطولات العظيمة في سبيل رفعة شأن وطننا العظيم والدفاع ببسالة عن ثراه الندي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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