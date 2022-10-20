نظمها "الأعلى للإعلام".. جامعة الدول العربية ترصد اجتماعات وزراء الإعلام العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشرت مجلة جامعة الدول العربية، تقاريرًا حول اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد دورته العادية ٥٢ بالقاهرة" و"الدورة ٩٧ للجنة الدائمة للإعلام العربي"، التي عقدت في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين الجامعة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتحدث التقرير، عن أبرز القضايا المهمة التي تم مناقشتها خلال الجلسات واللقاءات التي تمت على هامش المؤتمر.

وجاء محتوى غلاف المجلة على صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزراء الإعلام العرب، عقب اللقاء الذي تم على هامش الاجتماعات.

يذكر أن مصر ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تسلمت رئاسة الدورة ٥٢ من اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، من السودان.