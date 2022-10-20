شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة الفنلندية تؤكد حرص بلادها على المشاركة فى قمة المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ماريا اوهيسالو وزيرة البيئة والمناخ الفنلندية حرص بلادها على المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات قمة المناخ يومي 7 و8 نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير هيثم صلاح سفير مصر لدى فنلندا، مع وزيرة البيئة والمناخ وعدد من كبار مسئولي ملف المناخ بوزارتي البيئة والخارجية الفنلنديتين، وذلك في إطار جهود الترويج لمؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن الوزيرة الفنلندية أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها للعمل المناخي الدولي .. مثمنة جهود الرئاسة المصرية للإعداد الجيد للمؤتمر والتنسيق المستمر مع الدول الأطراف لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه بشكل يعزز من العمل المناخي الدولي.

وفي سياق متصل، أطلع السفير المصري الوزيرة الفنلندية على الجهود المصرية والتقدم المحرز على المستوى الوطني في مجالات المناخ وإنتاج الطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى تقدم مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق تنوع مصادر الطاقة بحلول عام 2035، وهو ما أثنت عليه الوزيرة الفنلندية في إطار الاهتمام الفنلندي بموضوعات التحول الأخضر والحياد الكربوني، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.