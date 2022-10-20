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تعرف على أسعار اشتراكات ركوب الدراجات بوسط القاهرة ضمن مشروع "كايرو بايك"

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار الاشتراكات الخاصة بركوب دراجات وسط القاهرة ضمن مشروع "كايرو بايك"، والذى تم انطلاقه بشكل رسمي اليوم الخميس. 

 

  • ركوب الدراجة لمدة ساعة بـ 1 جنيه
  • يمكن الدفع بالفيزا كارت من خلال تطبيق خاص بالمشروع "donkey repuBlik". 
  • لا يمكن بقاء الدراجة فى المنزل، ولا بد من توصيلها لأى محطة أخر الرحلة. 
  • ثمن الساعة للمواطن 1‏جنيه/ ساعة.. وبحد أقصى 8 جنيهات/ يوم.
  • الأسعار لطلاب الثانوى والجامعة 70 قرشًا/ساعة وبحد أقصى 8 جنيهات/يوم .
  • الاشتراك السنوى للمواطن 600 جنيه/سنة .
  • الاشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه/سنة .
  •  يستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك .
  • يستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر أبليكشن مشروع كايرو بايك
  • يتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أو عبر الفيزا .
  • يسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عامًا استخدام كايرو بايك .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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