شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اشتراكات ركوب الدراجات بوسط القاهرة ضمن مشروع "كايرو بايك" والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع