شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى تناقش مع الثقافة سبل التعاون فى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في مقر الوزارة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمناقشة آليات التعاون بين الأكاديمية ووزارة الثقافة، وذلك بحضور الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتورة زينب زمزم، أحد رواد صناعة المحتوى للطفل، وعمرو عادل، منتج ومخرج رسوم متحركة.

وناقش الاجتماع طرق التعاون في تطوير صناعة الرسوم المتحركة وتكاتف الجهود فى إنتاج محتوى هادف ومدروس لتنميه ثقافة الطفل المصري من منطلق إيمان أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بدورها الوطني نحو تجهيز وإعداد الطلاب المصريين، وتم الاتفاق أيضًا علي التعاون في تصميم وتطوير شخصية كرتونية تُعبر وتعكس الثقافة والخصوصية للمجتمع المصرى لتكون أيقونة مصرية خالصة تربط الأجيال الجديدة بالتراث المصرى.

وبحث الطرفان خلال الإجتماع سبل التعاون في إنشاء تحالف بين شركة الأكاديمية للتسويق وصناعة الرسوم المتحركة باختلاف تقنيتها مما ينتج عن ذلك وضع خطه إنتاج وتطوير للصناعة يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة.

واستعرض رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر بعض برامج الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي منها برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر"، ومسابقة مختبر الشهرة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ومسابقة الجدران المتساقطة بالتعاون مع الجانب الألماني، ومسابقة الصور العلمية، ومسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية لافتاً إلى مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد "الأزهر" والذي يُعرض في رمضان من كل عام والحاصل علي جائزة أفضل مسلسل فى ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة، وأبدت عديد من الدول رغبتها فى شراء حق البث، وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ" الحاصل علي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي كأفضل عمل عربي والذي عُرض في البرازيل ببث مباشر باللغة البرتغالية، وأيضاً مسلسل "حلم الفضاء" هو أول مسلسل فى الوطن العربى يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء .

وأوضح أن الأكاديمية تعد أكبر ناشر علمي في مصر حيث تقوم بنشر كتب تبسيط علوم فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وجائحة كورونا ومجالات الفضاء والغذاء وعلوم البحار والسرطان والمناعة والأخلاقيات، والدليل الفلكي للعام الهجري من عام 1435 هــ إلى 1438 هــ وكتالوج الزلازل السنوي، بجانب إصدار سلسلة جديدة للقصص العلمية للأطفال بعنوان " ريم وكريم وعالم الميكروبات"، وقد صدر عن الأكاديمية ما يقرب من 70 كتاباً في المجالات العلمية المختلفة، كما أن الأكاديمية تصدر سنوياً سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، بالإضافة إلي الكتب العلمية المبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين، مؤكداً أنه يراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص، كما تُصدر الأكاديمية "مجلة العلم" منذ عام 1976 ومستمرة حتى الآن وتم إصدار 552 عدداً منها، وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة.

وأشار الدكتور صقر إلي أن الأكاديمية أيضاً من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ حيث تدعم الأكاديمية وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في كافة مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية.