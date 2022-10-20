شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 1863 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين باشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1683) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (65 طن دقيق أبيض"عينى" ، 16,500 طن "سكر - نشا - عسل") ، (440) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات ( 11,100 طن دقيق أبيض "عينى" – 88,865 طن "مكرونة – أرز – سكر – زيت – فول - أعلاف – أسمدة " – 51520 عبوة سلع غذائية – 36000 قطعة– 28163 عبوة سجائر ) ، وكذا (719) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 70 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 91 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 26 قضية توقف عن الإنتاج – 508 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (3 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 5,200 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (37) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (13,610 طن "سكر – أسمدة مُدعمة" – 247210 لتر مواد بترولية – 75 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (203,275 "مستندى – عينى") عبارة عن (3 طن دقيق بلدى "مستندى" – 5,200 طن دقيق بلدى "عينى" - 13,610 طن "سكر – أسمدة مدعمة" – 76,100 طن دقيق أبيض "عينى" – 105,365 طن "مكرونة – أرز – سكر – فول – نشا – أعلاف - أسمدة"( ، وكذا (247210 لتر مواد بترولية – 75 إسطوانة بوتاجاز – 51520 عبوة سلع غذائية – 36000 قطعة – 28163 عبوة سجائر) كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (65 طن دقيق أبيض "عينى" معبأة داخل شكائر – 16,500 طن "سكر حر – نشا غذائى – عسل أبيض" معبأة داخل عبوات بدون مستندات) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مصنع ومنفذ لتعبئة زيوت الطعام) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (35 طن "زيت طعام") معبأة داخل تنكات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية ، وبحوزته كمية قدرها (4,500 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الغربية وبحوزته كمية قدرها (112000 لتر مواد بترولية) قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت (119,220 طن "أرز شعير").

كما إضطلعت الإدراة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، والجهات المعنية المختصة بتنفيذ حملات مكبرة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق محافظة الغربية.. حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد (215) قضية بمضبوطات بلغت (176,510 طن) ، (862510 عبوة) ، (196345 قطعة) ، (242050 لتر ) ، (35 إسطوانة بوتاجاز).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (69 قطعة " 35 قطعة صوتية – 7 قطع ضوئية – 34 قطعة ملصق".

وتمكنت الجهود من ضبط (2,500 طن " مقطعات لحوم ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) محملة بكمية قدرها (2,500 طن "دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج و الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (26 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات) بمحافظة الشرقية، وضبط (600000 قرص أدوية "محلية الصنع وآخرى مهربة جمركياً) بدون مستندات "مجهولة المصدر" خاصة بعلاج أمراض "سكر – قلب - ضغط – مسكنات" غير خاضعة لأى تحاليل من قبل الجهات المعنية المختصة وبعضها منتهى الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بداخل (مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى الصيدليات) بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (23) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (29213 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).