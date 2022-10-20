شكرا لقرائتكم خبر عن "أنماط التفكير والمهارات النفسية".. دورة تدريبية للمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي الحادي عشر من الخطة التدريبية للمحليات، تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية المشاركين في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات، بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي، الذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم.

ويستكمل مركز سقارة الحزم المقدمة بتدريب متقدم على تطوير مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات واتخاذ القرار وابداء الملاحظات، ويستفيد من التدريب 30 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة"، ويقوم علي التدريب وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة ووكالة GIZ الألمانية.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، إن الدورات التدريبية التي شارك فيها العاملون بالمراكز التكنولوجية تضمنت عدة موضوعات مثل التميز في خدمة العملاء، وكيفية التعامل مع شكاوى المواطنين باحترافية، وإدارة الأزمات، ومهارات القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، والعلاقات العامة والإعلام، وهي جميعها مهارات أساسية تتيح للمتدربين تطوير آداء مهامهم الوظيفية وتحسين تواصلهم مع المواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد، كما يأتي في سياق التوجه الأكبر نحو التحول الرقمي في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة، وتقوم بتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، وهذا يتطلب تدريب كوادر المحافظات، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين، لافتاً إلى أن رفع كفاءة الكوادر البشرية يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مركز تدريب سقارة ينفذ أيضا خلال هذا الأسبوع ، دورة تدريبة على "أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا " والتي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل ويستفيد منها 30 متدرب من خريجي قادة المستقبل بسقارة وخريجي جامعة اسلسكا، وتركز الدور على تنمية العديد من المهارات منها مهارة القيادة الإدارية الفعالة في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، وصنع القرار واتخاذه، والتفكير في ضوء نظريات القيادة الحديثة، ومهارة العمل داخل الفريق، وتتضمن الدورة ايضا التعريف بمفاهيم القيادة والإدارة وأهميتها وصفات القائد الفعال ، والتعرف علي نظريات حديثة في القيادة وفنون التعامل مع المرؤوسين والرؤساء وأنماط الشخصيات الصعبة وكيفية إدارة الصراع النفسي في بيئة العمل وتجنب الصراع والحل الوسط .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الحادي عشر من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن ايضا ٣ دورات تدريبية تستهدف ٨٥ متدربا من العاملين في المحليات من مختلف المحافظات وهي دورة اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics ويستفيد منها ٢٥ متدرب من جميع المحافظات وفقا لنتيجة اختبارات تحديد المستوي، ودورة لغة انجليزية يستفيد منها ٣٠ متدربا، فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي للوظائف القيادية للأسبوع الثاني على التوالى ويستفيد منها ٣٠ متدربا من العاملين الحاصلين علي الدرجة الوظيفية الأولي والمديرين العموم.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية ، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده ، وذلك تأكيداً على إستراتيجيات التدريب والتطوير التى تنظر إلى النشاط التدريبى على أنه إستثمار قصير وطويل الأجل ، له أثر فعال وعائد يوازى ، بل يفوق ماتم الاستثمار فيه ، ويؤدى بالتالى الى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية.

وفى ذات السياق..احتفل مركز سقارة للتدريب بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية يتضمنها الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية للمحليات وهى دورة "استشراف المستقبل لمواجهه المتغيرات المناخيه والتكيف معها" والتي تم تنفيذها لأول مرة تزامنا مع جهود أجهزة الدولة بشأن ملف تغير المناخ ، ودورة "اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج” SPSS ، ودورة الاطار العام لمنظومة التخطيط ، وكيفية ادماج المواطنين في عملية التخطيط المحلى والمتابعة.

تأتى هذه الدورة فى اطار التكليف الرئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى البرامج التنموية المنفذة فى المحافظات ، ودورة إدارة المشروعات PMP للأسبوع الثانى على التوالى، واستفاد من هذه الدورات 120 متدربا من العاملين في المحليات من مختلف المحافظات .