شكرا لقرائتكم خبر عن "الدروس المستفادة من وثيقة المدينة المنورة".. فى ختام الأسبوع الثقافى بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة الأوقاف، فعاليات الأسبوع الثقافي بخمس محافظات أمس الأربعاء، تحت عنوان: "الدروس المستفادة من وثيقة المدينة المنورة" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن وثيقة المدينة أنموذج حضاريّ راقٍ للتعايش السلمي، وأن القيم الأخلاقية هي ميزان حضارة الأمم ودليل رقيها ، وأن الحضارات التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها ؛ لأنها تقوم على أساس هشّ، موضحين أن وثيقة المدينة لا تفرق بين الناس فهي أول وثيقة في الدنيا تعطي حق المواطنة للجميع بلا استثناء.

ففي مديرية أوقاف البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عمر الأفلاقي بدمنهور، حاضر فيه الدكتور صبري موسى الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ عبدالرحمن بلتاجي مدير إدارة دمنهور أول، والقارئ الشيخ كريم الجنبيهي قارئا، والمبتهل الشيخ عيد رجب إسماعيل مبتهلًا، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سعودي، حاضر فيه الدكتور محمد محمود مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ أحمد أبوالوفا مدير الدعوة، والقارئ الشيخ محمد عبدالحميد قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد عبداللاه عبدالعظيم مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد اللمعي، حاضر فيه الدكتور محمد محمد الشنواني أستاذ التفسير وعوم القرآن جامعة الأزهر، والشيخ محمود جبير مدير إدارة تلا، والقارئ الشيخ جلال عزمي قارئًا، والمبتهل الشيخ ثروت عراقي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أودة باشا، حاضر فيه الدكتور محمد حسن سعداوي مدرس بقسم الخدمة الاجتماعية كلية البنات جامعة الأزهر، والدكتور سعودي عبدالله محمد مسئول شئون القرآن بالمديرية، وقدم له الشيخ محمد إسماعيل جاد مدير إدارة المنيا القديمة، والقارئ الشيخ محمود الصفتي قارئًا، والمبتهل الشيخ أيمن فوزي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص، حاضر فيه الدكتور صفوت محمود أستاذ الأدب بكلية الدراسات الإسلامية بدمياط، والشيخ علي إسماعيل مدير الدعوة، والقارئ الشيخ محمد الموافي قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.