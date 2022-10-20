شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "الاتصالات" تنفى إطلاق تطبيقات على المحمول لمنح قروض مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس يون سوك، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، ونفي وزارة "الاتصالات" تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية على المحمول لمنح قروض مالية، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"، وهو أول منظومة عامة لـ "الدراجات التشاركية" فى مصر

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من "يون سوك".. الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة بكوريا الجنوبية.. والرئيس الكوري يؤكد: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكورية فى ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس يون سوك، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

"الاتصالات" تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية على المحمول لمنح قروض مالية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.

النائب طارق الخولى يعلن خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا

أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن خروج دفعة جديدة من 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم.

قصة نجاح.. الحكومة تنجح فى هيكلة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح عملاق بناء السد العالى ومصانع غزل المحلة.. تفاصيل خطة الإنقاذ بدأت بزيادة رأس المال ودمج 3 شركات بكيان واحد وتحقيق 120 مليون جنيه أرباح بسنة واحدة

نجحت الحكومة فى تنفيذ خطة هيكلة شاملة لعدد من شركاتها المتعثرة، لانتشالها من الخسائر وتحولها للربحية، بما يساهم فى استمرار نشاطها بدلا من تصفيتها.

فى احتفالية بوسط القاهرة.. رئيس الوزراء يشهد تدشين المرحلة الأولى من أول مشروع للدراجات التشاركية "كايرو بايك" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و"دروسوس".. 500 دراجة و45 محطة بأحياء العاصمة

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"، وهو أول منظومة عامة لـ "الدراجات التشاركية" فى مصر، الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة "دروسوس" السويسرية.

رئيس الوزراء مشيدا بافتتاح مصنع الرمال السوداء: تعظيم لاستغلال ثرواتنا

أشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى الاحتفالية التى أقيمت لتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، والتى شرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقدماً فى هذا الصدد التهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، على التنظيم الرائع لهذه الاحتفالية، كما قدم التهنئة للخريجين الجدد، بانضمامهم إلى صفوف رجال القوات المسلحة، الذين لهم كل التحية والتقدير على دورهم وجهودهم فى حماية أمن وسلامة البلاد.

انقطاع المياه عن الشيراتون و16 منطقة بالقاهرة السبت لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون بالكامل – الملتقى العربى – الكلية الحربية –طريق السويس – الرقابة الادارية – ارض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الامداد والتموين – رابعة الاستثمارى – اسكان التوفيق – سيتى ستارز – الحى العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوى ومتفرعاته – مدينة الامل (عزبة الهجانة سابقا ))، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 -10-2022 الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال تغير محبس قطر 1000مم برافع الشيراتون.

عضو بلجنة العفو الرئاسى يعلن تجاوز عدد المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن

أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أننا شهدنا فى الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية.

أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد على قرى ومراكز وأحياء أسيوط.. صور

شهدت محافظة أسيوط قبل قليل، هطول أمطار غزيرة وحالة من الطقس السيء رغم اعتدال درجات الحرارة، إلا أن المحافظة قد شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

دينار أموى للبيع بـ مليون إسترلينى.. مزاد لعملة إسلامية نادرة فى بريطانيا

قالت صحيفة إندبندنت إنه سيتم عرض عملة ذهبية إسلامية يقال إنها الأولى من نوعها للبيع في مزاد في وقت لاحق خلال أكتوبر الجاري، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العملة يمكن أن تباع بأكثر من مليون جنيه إسترليني.

ناسا توافق على خروج روادها من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح

أعلنت وكالة ناسا أنها منحت روادها في المحطة الفضائية الدولية الضوء الأخضر لتنفيذ مهمات جديدة في الفضاء المفتوح بعد أن توقفوا عن تلك المهمات لمدة 6 أشهر حسبما نقلت RT.

أوين: عندما تواجه مان سيتي لن يقودك للفوز سوى محمد صلاح

أثنى مايكل أوين نجم نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، على ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز خلال الموسم الجاري 2022-2023.