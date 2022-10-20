شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتنظيم ندوات للموجهين للتعرف على أعراض الاضطراب لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم مجموعة من الندوات الموجهة للأخصائيين النفسيين، للتعرف على أعراض الاضطراب، من أجل إعفاء الأطفال فرصة للتشخيص والتدخل المبكر، احتفالا بأسبوع القومية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تحت رعاية الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال الفترة من 22 حتى 29 أكتوبر الجارى.

ووجهت الوزارة خطابا إلى مديريات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، وبورسعيد، والقليوبية، وبنى سويف، والدقهلية والشرقية والمنيا سوهاج و المنوفية بالموافقة عمل مجموعة من الندوات الموجهة للأخصائيين النفسيين للتعرف على أعراض الاضطراب من أجل إعطاء الأطفال فرصة للتشخيص والتدخل المبكر، مطالبة بضرورة إقامة ورشة العمل وحجز قاعة تسع (50) اخصائي وموجه وموجه أول للمحافظات المنوط بها التدريب وموافاتنا بالتاريخ واليوم المناسب والقاعة التي تم حجزها.