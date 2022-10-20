صورعشيقته فيديو وابتزها.. ضبط سيدة و3 آخرين بتهمة قتل سائق في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد باختفاء شقيقه (سائق – مقيم بدائرة القسم) من الشقة محل سكنه وتبين وجود آثار دماء واختفاء متعلقاته الشخصية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - وربة منزل "لها معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظرًا لوجود علاقة بين المجني عليه والمتهمة الثانية وقيام المجني عليه بتصويرها وابتزازها مما دعاها إلى إخبار أهليتها، وعقب علمهم اتفقوا فيما بينهم على اختطافه والتعدي عليه بالضرب بقصد مسح الفيديوهات والصور من هاتفه المحمول.

وفي سبيل ذلك توجهوا إلى شقة المجني عليه واصطحبوه لشقة ملك أحد المتهمين، وأضافوا بقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام (أسلحة بيضاء) مما أدى إلى حدوث إصاباته والتي أودت بحياته.

وتم بإرشادهم العثور على جثة المجني عليه داخل الشقة المُشار إليها، كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وكذا عدد 3 سلاح أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء شقيق المجني عليه اتهمهم بقتل شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.