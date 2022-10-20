الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بإلقاء القبض على نجلها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تدعي إلقاء القبض على نجلها بالدقهلية دون وجه حق.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تدعي إلقاء القبض على نجلها بالدقهلية دون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 10 أكتوبر الجاري تم ضبط المذكور (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين)، وخلال حملة أمنية بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.