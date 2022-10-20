23 نوفمبر.. الحكم في استئناف نزار الفارس على رفض دعواه ضد رانيا يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، الحكم في استئناف الإعلامي العراقي نزار الفارس على رفض دعواه ضد الفنانة رانيا يوسف بجلسة 23 نوفمبر المقبل.

وتقدم المستشار هيثم عباس، وكيلًا عن الإعلامي نزار الفارس باستئناف على حكم أول درجة الصادر برفض دعوى تعويض موكله 5 ملايين من رانيا يوسف.

وأقام "عباس" بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما اعتبره سبّ وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى "أن الإعلامي نزار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا".