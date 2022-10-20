طعنة غادرة.. حبس المتهم بقتل صديقه في مدينة نصر بسبب موبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس شاب سوداني الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل آخر بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مقتولا طعنا بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين المجني عليه وصديقة بسبب ملكية هاتف محمول.

وأضافت التحريات، أنه أثناء سير المجني عليه في الشارع محل الواقعة قابلة المتهم ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الهاتف المحمول فتطورت لمشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.