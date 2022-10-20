10 آلاف جنيه غرامة.. قرار جديد من التموين بشأن أسعار الفينو والعيش الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بإنشاء غرفة ‏عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدي، مستشار ‏الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع.

وشملت توجيهات الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، متابعة ما يصرف يوميا من دقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو والتزامها ‏بالأسعار والأوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص على أن ‏يكون وزن الخبز الحر 75 جراما ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن ‏‏40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 60 جراما بجنيه واحد، والتزام ‏أصحاب تلك المخابز بالإعلان عن الأوزان والأسعار على باب ‏المخبز مباشرة.

وقال أحمد مهدي، مستشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي ‏المصيلحي وجه أيضا ‏بمتابعة استلام المطاحن إنتاج 72% كميات الدقيق أو الأقماح ‏المطلوبة بالأسعار المقررة لذلك لصرفها إلى مصانع المكرونة ‏التي تصرف إنتاجها للمنظومة التموينية.

وأشار مهدي إلى أن غرفة ‏العمليات المركزية منعقدة طوال الأيام وتتابع الأمر لحظة بلحظة ‏مع المطاحن ومديريات التموين للتأكد من التزام الكل بالتوجيهات ‏الوزارية في هذا الشأن.

وأضاف أن المديريات والأجهزة الرقابية ‏التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك ستقوم بتسيير ‏حملات يومية لمتابعة التزام المخابز الحرة بالأسعار والأوزان، مشددا على أن من يخالف ذلك سيتعرض لغرامة 10,000 جنيه.‏​