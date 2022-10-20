10 آلاف جنيه غرامة.. قرار جديد من التموين بشأن أسعار الفينو والعيش الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بإنشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدي، مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع.
وشملت توجيهات الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، متابعة ما يصرف يوميا من دقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو والتزامها بالأسعار والأوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص على أن يكون وزن الخبز الحر 75 جراما ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 60 جراما بجنيه واحد، والتزام أصحاب تلك المخابز بالإعلان عن الأوزان والأسعار على باب المخبز مباشرة.
وقال أحمد مهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي وجه أيضا بمتابعة استلام المطاحن إنتاج 72% كميات الدقيق أو الأقماح المطلوبة بالأسعار المقررة لذلك لصرفها إلى مصانع المكرونة التي تصرف إنتاجها للمنظومة التموينية.
وأشار مهدي إلى أن غرفة العمليات المركزية منعقدة طوال الأيام وتتابع الأمر لحظة بلحظة مع المطاحن ومديريات التموين للتأكد من التزام الكل بالتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.
وأضاف أن المديريات والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك ستقوم بتسيير حملات يومية لمتابعة التزام المخابز الحرة بالأسعار والأوزان، مشددا على أن من يخالف ذلك سيتعرض لغرامة 10,000 جنيه.