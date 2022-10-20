غلق مطعم أبو مازن السوري.. هل السبب لحوم فاسدة؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة القاهرة سبب غلق مطعم أبو مازن السوري في حي حدائق القبة.

وأكد المصدر، لمصراوي، أنه لم يتم غلق المطعم بسبب أغذية أو لحوم فاسدة، مشددا على أن الغلق جاء في إطار عدم التزام المطعم بشروط ترخيص التشغيل الصادر له من قبل حي حدائق القبة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر عبارة عن إجراء عادي يتم اتباعه مع مختلف الأنشطة التي يصدر عنها مخالفات، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لفرض حالة الانضباط.

كان حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة أعلن مساء أمس الأربعاء أنه تم غلق مطعم أبو مازن السوري في العنوان: 120 مصر والسودان.

وقال الحي، في بيان، إنه تم غلق المحل بسبب مخالفة شروط الترخيص الصادر له.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمتابعة الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وتحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد، رئيس الحي.​

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