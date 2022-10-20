برلماني يطالب بوضع استراتيجية لزيادة صادرات مصر الغذائية إلى الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب، بوضع استراتيجية لزيادة الصادرات الغذائية إلى دول الخليج العربي باعتبارها السوق الأقرب والأهم من حيث فرص النمو المتوقعة لهذه النوعية من الصادرات.

وقال البرلماني، فى تصريحات له اليوم، إن الصادرات الغذائية إلى دول الخليج العربي خلال العام الماضي بلغت نحو 550 مليون دولار بنسبة 13.4% من إجمالي صادرات غذائية بلغت نحو 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه النسبة تعد صغيرة بالنظر إلى حجم فرص النمو المتاحة في أسواق هذه الدول خاصة الغذائية مع نمو دخول دول الخليج بصورة كبيرة خلال العام الأخير مع ارتفاع سعر النفظ مؤخرًا.

وأشار "عصام"، إلى أن الصادرات الغذائية المصرية إلى الأراضي السعودية وحدها خلال الـ8 شهور الأخيرة من العام الجاري حققت نموًا بنحو 24% لتصل إلى 260 مليون دولار، فيما بلغت إجمالي الصادرات الغذائية للمملكة خلال العام الماضي نحو 305 مليون دولار، موضحًا أن السعودية تمثل السوق الأكبر لصادرات الغذاء المصري لدول الخليج العربي، لكن لا تزال حصة مصر صغيرة بالنظر إلى حجم هذا السوق ومستقبله الاستهلاكي.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لخروج بيانات دورية عن السوق يمكن الاعتماد عليها فى العمليات التسويقية وكذلك الإنتاجية سواء للمصنعين أو المزراعين، مؤكدا أن أسواق بلدان الخليج العربي واعدة للغاية، ويجب استغلال حالة الوفورات فى دخولها جراء الإيرادات الكبيرة للبترول فى زيادة الصادرات الغذائية المصرية.

وأوضح أن الدول المحيطة بنا تتنافس على هذا السوق، من أجل زيادة صادراتها رغم بعدها وارتفاع تكلفة النقل، على خلاف المنتج المصري القريب والمرتفع الجودة.