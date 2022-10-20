في 7 تخصصات.. "إعلام القاهرة" تطلق سلسلة "لقاء الخبراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إطلاق سلسلة تدريبية بعنوان "لقاء الخبراء: Meet The Experts"، تتضمن التدريب على مجموعة من التخصصات الجديدة بالإعلام الرقمي.

تأتي هذه السلسلة تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة وسام نصر القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتورة سارة فوزي أحمد المدرس بالقسم.

ويتضمن هذا المشروع التدريبي الجديد مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية الشهرية في عدة تخصصات أهمها: الرصد والتحليل الإعلامي لمحتوى وسائل الإعلام، إدارة المحتوى عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل، استخدام محركات البحث والخوارزميات في تسويق وإدارة المحتوى، تسويق المحتوى عبر مواقع التواصل، الاستخدامات المثلى لصناعة المحتوى عبر أدوات مواقع التواصل الاجتماعي، صناعة وإدارة المحتوى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التخطيط الإعلامي للمنصات الرقمية.

يحاضر بهذه الورش التدريبية مجموعة من الخبراء والمتخصصين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الرقمية المختلفة كما تبدأ أولى فعاليات هذا المشروع التدريبي يوم الأحد 30 أكتوبر في الثانية عشر ظهرا بقاعة المؤتمرات بالكلية، وتحمل الفعالية عنوان (الإعلام الرقمي: الرصد الإعلامي وإدارة المحتوى) ويحاضر بهذه الفعالية محمد الصاوي أحد الخبراء بمجال الرصد والتحليل الإعلامي، وربيع فهمي مدير المحتوى الرقمي بإحدى المنصات الرقمية السعودية.

بدورها، قالت الدكتورة وسام نصر القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على هذا المشروع، إن هذا المشروع التدريبي الطموح يستهدف تمكين طلبة الكلية من التعامل مع تقنيات وأدوات الإعلام الرقمي واستخدامها لتسويق المحتوى الذي يقومون بإنتاجه.

وأكدت "نصر" أن هذا المشروع التدريبي، الذي سوف يستمر لمدة عام، سيفتح آفاق لتخصصات جديدة يحتاجها السوق الإعلامي وتتخطى فقط تقنيات الإنتاج والتصوير وأن هذا ليس بجديد على كلية الإعلام جامعة القاهرة ورسالتها التي تسعى لأن تكون دائمة التطوير والمواكبة لتطورات الإعلام والتكنولوجيا.

وقالت الدكتورة سارة فوزي المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون والمنسق العام لهذا المشروع التدريبي إن صناعة الإعلام قد تشبعت بأعداد الخريجين الذين يجيدون فقط التخصصات التقليدية في التصوير والإخراج والإنتاج والكتابة للمحتوى وتقديمه.

وأكدت أن صناعة الإعلام والترفيه والتقدم التكنولوجي المستمر في هذه الصناعة يقدم لطلاب الإعلام فرصة ذهبية عن طريق خلق مجموعة من التخصصات الوليدة التي يحتاجها السوق الإعلامي ولم يحدث بها أي تشبع بعد خاصة في تسويق وإدارة وتخطيط محتوى وسائل الإعلام الرقمية وأيضا إجادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في صناعة وتسويق المحتوى الإعلامي والترفيهي.

وتمنت "فوزي" أن ينتقل هذا المشروع التدريبي من الكلية الأم العريقة إلى كافة كليات ومعاهد وأقسام الإعلام المصرية لتخريج دفعات إعلامية قادرة على تطوير صناعة الإعلام المصري والعربي ولديها المهارات الكافية للتعامل مع تكنولوجيات الاتصال المتلاحقة بهذه الصناعة.​