قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة في هذا التوقيت.. خريطة بالأماكن والموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون بالكامل - الملتقى العربي - الكلية الحربية - طريق السويس - الرقابة الإدارية - أرض الجولف التابعة لمدينة نصر - مساكن رامو - مساكن الإمداد والتموين - رابعة الاستثماري - إسكان التوفيق - سيتي ستارز - الحي العاشر - المنطقة العاشرة - حي الواحة - صقر قريش - شارع الشعراوي ومتفرعاته - مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا).

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك نظرا لأعمال تغير محبس قطر 1000 مم برافع الشيراتون.

وتابعت الشركة أن قطع المياه يكون اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 -10-2022 الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المشار إليها وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أ​و على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.