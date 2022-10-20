شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير طريق طراد النيل القيراطيين بطول 2 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة الطرق الرابطة بين الوحدات المحلية والقرى بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته علي أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر للوقوف علي نسب التنفيذ لتيسير حركة سير المواطنين.

وتفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال تقويه ورصف وتطوير طريق طراد النيل بدءا من منطقة القيراطيين باتجاة مركز منشاة القناطر بطول 2 كم والجاري تطويره حاليا من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة، بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتوسعه وذلك بالتنسيق َمع شركات المرافق لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصه وانه يشهد كثافه مرورية في أوقات الذروة.

كما تابع محافظ الجيزة، حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بقرى برطس وسقيل ومناشي البلد بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر، موجها إنذار إلى رئيس الوحدة المحلية بسقيل بمركز ومدينة أوسيم بضرورة تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات أولا بأول والمتابعة الدورية مع شركات الجمع السكني والجمعيات العاملة في جمع المخلفات وعدم السماح بوجود المخلفات والرتش.

رافق المحافظ، خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وفرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم.