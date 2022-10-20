شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف حزم إجراءات العزل المنزلى للحالات الإيجابية لكورونا بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الإجراءات الخاصة بعمليات العزل المنزلى للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدون أعراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "سيكون العزل المزلى للحالات الابجابية لفيروس كورونا بدون أعراض لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابى لكوفيد 19 وفى حالة انتهاء العزل يستمر الشخص فى ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية فى تحركاته".

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه فى حالة ظهور الأعراض خلال فترة العزل تعامل الحالة وفقا لفترات العزل المقررة والتصنيف الاكلينيكى.

ومن جانبة قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن فيروس كورونا يتحور بشكل مستمر ولكنه يتحور نحو الأضعف والاسرع انتشارا مشيرا إلى أن كورونا أصبح ينتشر بشكل سريع وهناك بعض الحالات لا تظهر عليها أعراض وبالتالى يكون الشخص مصدر للعدوى ودعا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءت الاحترازية منعا لانتشار الفيروس.