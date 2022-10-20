تدريبات عملية لطلاب المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات.. صور

القاهرة - سامية سيد - تلقى طلاب بعض المدارس تدريبات عملية داخل المدارس الفنية الفندقية، والصناعية، حرصا على إكساب الطلاب المهارات المطلوبة بالمدارس الفنية، بشكل عام والمدارس التى تطبق منهجية الجدارات المهنية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من ضمن البرامج الفنية الفنية باريستا أحد برامج التعليم الفندقى المطورة وفق منهجية الجدارات حيث يعمل خريج هذا البرنامج فى اعداد وتصنيع المشروبات الساخنة والباردة الغير كحولية بالفنادق والمطاعم والمؤسسات التى تقدم الخدمة والمهارات الفنية المطلوبة فى هذا الخريج معرفة كيفية استخدام أدوات ومعدات إعداد المشروبات وخدمة العملاء وإعداد وتحضير وتجهيز وتقديم جميع المشروبات الباردة والكوكتيلات غير الكحولية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن الاستفسار حول إمكانية تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارت للعام الدراسى الحالى 2022/2023، موضحة أنه لا مانع من ذلك مع اتباع اللوائح والضوابط والقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.